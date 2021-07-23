ملف الصباح
إستراتيجية جديدة
العجلاوي قال إن علاقات المغرب مع بلدان الجوار تشهد انبثاق خريطة دبلوماسية أكثر وضوحا اعتبر الموساوي العجلاوي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس (الرباط)، والباحث في معهد الدراسات الإفريقية، أن علاقات المغرب مع بلدان الجوار تشهد انبثاق خريطة جيوسياسية جديدة متمحورة حول أفق حل النزاع الإقليمي، وأن كل المواقف المغربيةأكمل القراءة »
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