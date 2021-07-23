حوادث
سقوط شبكتين للاتجار بالبشر
أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، أخيرا، شبكتين للاتجار في البشر، الأولى تتكون من 65 مهاجرا ضبطوا في حالة تلبس بمحاولة الهجرة السرية انطلاقا من شاطئ سيدي بوغابة بالجماعة الترابية لسيدي علال التازي، والثانية ضبط أفرادها بحد أولاد جلول علىأكمل القراءة »
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