اذاعة وتلفزيون
“برضو بتوحشني” جديد أنغام
بدأت الفنانة أنغام، الترويج لأغنيتها الجديدة ” برضو بتوحشني” المنتظر طرحها خلال أيام هدية منها إلى جمهورها، بمناسبة احتفالات عيد الأضحى. ونشرت أنغام أول فيديو تشويقي، أشارت فيه إلى أن الكليب ضمن سلسلة أغنيات الصيف الجاري. وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي جديد، ضمن حفلات صيف جدة غدا (السبت)، بمسرح جدةأكمل القراءة »
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