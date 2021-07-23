ملف الصباح
لسنا حائطا قصيرا
الأوربيون يشعرون بخطورة الموقف وورقة الصيد قد تقلب موازين العلاقات بدأت الرباط تنتفض ضد “الحكرة»، ولم تعد في نظر العديد من المهتمين بالعلاقات المغربية الأوربية، لقمة سائغة، أو حائطا قصيرا، بل غيرت الخطاب واللهجة، وحتى المواقف باتت قوية، وذات دلالات عميقة. وأمام ارتفاع منسوب “الحكرة”، بدأت بلادنا في تغيير قواعدأكمل القراءة »
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