افتتاحية
فرنسا و”قصص مشبوهة”
أمد الله في أعمارنا حتى رأينا فرنسا (بجلالة قدرها) تشتكي من عمليات تجسس “ذكية” على الهاتف المحمول لرئيس جمهوريتها “المعظم”. فلا ندري، هل نفتخر لأننا نجحنا في اختراق أعتى جهاز استخباراتي في العالم كان يضرب له ألف حساب، قبل أن يتحول في رمشة عين إلى “مشاع” بين تطبيقات وبرامج تجسسأكمل القراءة »
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