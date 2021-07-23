الرياضة
الإمارات يقدم عرضا رسميا للنفاتي
تلقى آدم النفاتي، لاعب المولودية الوجدية، عرضا رسميا من الإمارات الإماراتي، للتعاقد معه في مرحلة الانتقالات الجارية. وعلمت “الصباح”، أن الإمارات قدم عرضا لآدم النفاتي، بعدما عاينه في المباريات الأخيرة، وتأكده من انتهاء عقده مع المولودية الوجدية، في الوقت الذي يرفض الحسم في وجهته المقبلة، إلى حين دراسة جميع العروضأكمل القراءة »
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