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تورط جنرالات الجزائر في قضية “بيغاسوس”
المغرب يلجأ إلى القضاء لتحديد المتواطئين بالداخل والخارج في الهجمة الممنهجة و”إن إس أو” الإسرائيلية تصف ادعاءات التجسس باللعبة المنطوية على أكاذيب وافتراءات دخل المغرب تحديا جديدا، أول أمس (الأربعاء)، بإعلانه اللجوء إلى القضاء لدحض الادعاءات الزائفة، التي تتهم الأجهزة الأمنية بالتجسس عبر اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامةأكمل القراءة »
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