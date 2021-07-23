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حوادث

جلسة خمرية تنتهي بقتل

منذ ساعتين
الجاني لم يتقبل محاولة الهالك التحرش به فلجأ إلى شقيقه الأكبر الذي عاد مسلحا وطعن الغريم لقي شاب يبلغ من العمر 35 سنة مصرعه، متأثرا بطعنة سكين غائرة، أصابته في مقتل، ليلة عيد الأضحى بأحد دواوير الحي الصناعي المتاخم للجديدة، والتابع لتراب جماعة مولاي عبد الله. وفي التفاصيل وبينما كانأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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