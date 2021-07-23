الرياضة
العصبة وكأس “كاف” في 10 شتنبر
حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في اجتماع لجنتها التنفيذية، موعد انطلاق المنافستين القاريتين الخاصتين بالأندية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية. وأكدت “كاف” في بيان رسمي، أن انطلاقة المنافستين القاريتين ستكون في 10 من شتنبر أبعد تقدير، على أن تجرى قرعة الجولات التمهيدية في 15 غشت المقبل. وتابعت “كاف” أنه سيتمأكمل القراءة »
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