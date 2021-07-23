الرياضة
بنيس يختار القميص الوطني
وافق نوفل بنيس، لاعب فاينورد روتردام الهولندي، على حمل القميص الوطني المغربي، رغم المحاولات العديدة للاتحاد الهولندي لكرة القدم، للعب لمنتخب بلاده. وجاء اهتمام الاتحاد الهولندي ببنيس منذ صعوده إلى الفريق الأول لفاينورد، وإظهار إمكانيات كبيرة، كما تمكن من تسجيل هدفين في آخر مباراة إعدادية خاضها فريقه أمام فريق فيرديرأكمل القراءة »
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