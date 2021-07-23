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منتسب يتسلل إلى “قبو إدغار ألان بو”
صدر للقاص المغربي سعيد منتسب، كتاب قصصي جديد اختار له عنوان “قبو إدغار ألان بو” من الحجم المتوسط، ويتضمن 27 قصة، جاءت مجموعة في 124 صفحة، صدر عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة المصرية. ومن خلال الكتاب، فإن القاص سعيد منتسب، يستمر كعادته، في استخدام التنويع العجائبي والسريالي منأكمل القراءة »
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