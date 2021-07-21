تهاني العيد تتقاطر على الملك بمناسبة عيد الأضحى

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يشرفني ويطيب لي بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أن أرفع لجلالتكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن المنتسبين للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والهيئات التابعة لها، أحر التمنيات وأطيبها، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وقد تحقق على أيديكم ما تصبون إليه من تقدم ورخاء للمملكة المغربية، ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء”.

وللمناسبة نفسها، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان.

وأعرب الرئيس التركي، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لجلالة الملك.

كما تضرع الرئيس التركي إلى الله تعالى، بأن “يحمل هذا العيد المبارك، الذي يوحدنا، الشفاء والسلم المرجوين في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم”، سائلا المولى عز وجل، باسمه الخاص ونيابة عن الشعب التركي، أن ينعم على جلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ويحقق للشعب المغربي السلم والرفاه والازدهار.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيضا، ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الطوغو فور إيسوزيما غناسينغبي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب غناسينغبي لجلالة الملك، في هذه البرقية، باسم الشعب الطوغولي، وحكومته وباسمه الخاص، عن أحر التهاني، سائلا الله العلي القدير، أن يمن على جلالة الملك وعلى الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة بسابغ نعمه.

كما تضرع الرئيس الطوغولي إلى الله عز وجل “بأن يتقبل صلوات المؤمنين في هذه المناسبة الدينية، وأن ينعم على بلداننا بالرخاء وعلى الإنسانية جمعاء بالسلم والسعادة”.

وللمناسبة نفسها، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا.

وأعرب الرئيس الغابوني، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والرفاه لجلالة الملك، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، سائلا الله العلي القدير، بأن يمن على جلالة الملك بسابغ نعمه،

وكتب الرئيس الغابوني في هذه البرقية “في سياق عالمي لا يزال موسوما بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19 ، التي عطلت مجتمعاتنا وحياتنا معا ، أظهرت أمتنا قدرة على المقاومة للحفاظ على القيم الإسلامية الأصيلة المتمثلة في الكرم والتضامن والإيثار”.

وتضرع علي بونغو أونديمبا إلى العلي القدير بأن تظل معاني هذا العيد مصدر إلهام مستمر وأمل في غد أفضل.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

ومما جاء في هذه البرقية: “يشرفني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أعبر لجلالتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على جلالتكم بالصحة والسعادة وعلى الشعب المغربي الكريم بالخير والرفاهية وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس إلهام علييف، بهذه المناسبة، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الأذربيجاني، عن أحر التهاني لجلالة الملك وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة، “والسلام والرخاء في المملكة المغربية الصديقة”.