بمناسبة عيد الأضحى … تهاني للملك من كل بقاع العالم

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي في هذه البرقية لجلالة الملك عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذا العيد على جلالته وعلى جميع شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري “إن هذه المناسبة المباركة التي تجمع المسلمين على وحدة الهدف والشعائر، وتتجلى فيها أسمى معاني التضامن والترابط لهي دعوة روحانية إلى التمسك بالمبادئ الإسلامية السامية، وإلى وحدة الكلمة، وإلى بذل الجهد والمزيد من العمل والعطاء، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب أمتنا الإسلامية”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، يسرنا أن نرفع لجلالتكم ومن خلالكم للحكومة وللشعب المغربي الشقيق، أطيب التهاني القلبية والتبريكات الأخوية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وأنتم في أتم الصحة والسعادة والتوفيق، وعلى بلدكم وشعبكم العزيز وشعوب أمتنا كافة بالسلام والتقدم والرخاء”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و مما جاء في هذه البرقية: “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصيا لجلالتكم بأحر التهاني وأجمل التبريكات، سائلا الباري عز وجل أن يمتعكم بالصحة والنجاح وأن يمن على الشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار”.

وأكد رئيس جمهورية العراق حرص بلاده على استمرار تعزيز الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “بحلول عيد الأضحى المبارك وما يستودعه في النفوس من معاني التسامي والتسامح والمحبة، يسرني أن أتوجه إلى جلالتكم بأطيب التهاني وأخلص التمنيات بأن تحمل هذه المناسبة الروحية، الخير لكم ولعائلتكم، والازدهار والطمأنينة لبلجكم الشقيق، فينعم شعبكم على الدوام بالسلام والتقدم”.

وأضاف رئيس الجمهورية اللبنانية “أجدد لكم اعتزازي بالروابط الأخوية التي تجمعنا، وتطلعي إلى مواصلة تشديد أواصرها بما يحقق مصالح بلدينا وتطلعات شعبينا المشروعة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب ولي عهد الكويت، في هذه البرقية، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات الأخوية مقرونة بأطيب تمنيات الصحة وتمام العافية والسعادة لجلالة الملك، داعيا العلي القدير “أن يعيد أمثال هذه المناسبة على المملكة المغربية وشعبها الشقيق في ظلكم الميمون بدوام الخير والازدهار، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالعزة والبركات”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في هذه البرقية، لجلالة الملك عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب أمير دولة الكويت بهذه المناسبة، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لجلالة الملك، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذا العيد على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على جلالة الملك موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة المغربية “كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة والرشيدة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا والأمة الإسلامية تستقبل أيام عيد الأضحى المبارك أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، مقرونة بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخيرات والبركات، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عاهل البحرين في هذه البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات مقرونة بكل أماني الخير والمسرة، متضرعا إلى الله القدير أن يعيد على جلالة الملك هذه المناسبة الكريمة وأمثالها بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب المغربي في ظل القيادة الحكيمة لجلالته بدوام التقدم والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والسؤدد.