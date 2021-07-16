بورصة البيضاء.. ارتفاع طفيف في وتيرة التداولات عند الافتتاح

شهدت بورصة البيضاء، اليوم الجمعة ، ارتفاعا طفيفا في وتيرة تداولاتها عند الافتتاح، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي ربح 0,05% مستقرا عند 12.146,34 نقطة.

وبدوره، سجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة، تقدما بـنسبة 0,07% إلى 990,34 نقطة، فيما ارتفع ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,05% إلى 9.872,9 نقطة.

بينما سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” ارتفاعا بنسبة 0,02%، مستقرا عند 911,26 نقطة.

وفي ما يخص أداء القيم، ربحت فينيي بروست 3,43%، متقدمة على كل من أوطو هال (+3,14%)، و جيت كونتراكترز(+1,07%)، ودجى الإنعاش الضحى (+0,59%).

وفي المقابل، سجلت ستوكفيس شمال افريقيا تراجعا بنسبة 3,93%، فيما خسرت كل من ريسما وصوناسيد المغرب على التوالي 0,6% و0,51%.

ويذكر أن جلسة الإغلاق ليوم أمس (الخميس)، سجلت انخفاضا في مؤشري مازي و MSI20 ، بنسب حددت على التوالي في 0,24% و 0,27%.