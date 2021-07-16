أمزازي يتفقد الكلية الجديدة للاقتصاد والتدبير بتطوان

قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزازي، أمس الخميس 15 يوليوز الجاري، مرفوقا بإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والكاتب العام للقطاع، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بزيارة المقر الجديد لكلية الاقتصاد والتدبير بتطوان التي ستفتح أبوابها برسم الموسم الجامعي المقبل (2021/2022).

الفضاء الجامعي الجديد أقيم على مساحة اجمالية تبلغ 4800 متر مربع، بسعة تصل إلى 2000 مقعد، ويتوفر على أربعة مدرجات بسعة 300 مقعد لكل منها، وثمان قاعات بسعة 100 مقعد.

وفي اليوم نفسه، زار الوزير رفقة الوفد المصاحب له، ورش بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي شيد على مساحة 13 ألف و734 مترا مربعا، بسعة اجمالية تصل إلى 1100 مقعد، وثلاثة مدرجات، وأربع قاعات، وأربع مختبرات ومرافق إدارية ومرآب للسيارات.

وكانت الفرصة سانحة للوزير والوفد المرافق له لزيارة الموقع الجديد لمرآب رئاسة الجامعة الذي يتميز بجمعه ما بين استيعاب نحو أكثر من سبعين سيارة، وتغطيته لنحو 50 في المائة من الاحتياجات الطاقية لرئاسة الجامعة.

وتبلع مساحة هذا المرآب 900 متر مربع، حوالي نصف مساحته مغطى بألواح منتجة للطاقة المتجددة.

يوسف الجوهري (تطوان)