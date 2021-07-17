ملف الصباح
تسرع الحكومة في التخفيف
لا مبالاة السلطات وتراخ مطلق للمواطنين واستخفاف بكورونا يؤزم الوضع أسرعت حكومة سعد الدين العثماني، في تخفيف الإجراءات الصحية، دون إلزام المواطنين بمواصلة تطبيق الاحترازات المنصوص عليها في القانون والتي ألفها المغاربة، تحت طائلة المتابعة القضائية بأداء غرامات كما كان عليه الأمر في السابق. وبررت الحكومة تخفيف الإجراءات، بضغط الشارع،أكمل القراءة »
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