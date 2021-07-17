ملف الصباح
أسواق الرباط… ناقوس الخطر
تثير مشاهد الاكتظاظ اليومي الذي تعرفه فضاءات الرباط، مثل الأسواق والمحطة الطرقية، الكثير من الخوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا، سيما أن الكثيرين لا يتقيدون بالتدابير الوقائية. ويعتبر سوق “باب الحد” بالرباط واحدا من الفضاءات التي تعرف اكتظاظا كبيرا، خاصة خلال الفترة الراهنة، حيث يقصده كثيرون لاقتناء مستلزمات عيدأكمل القراءة »
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