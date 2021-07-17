ملف الصباح
القنيطـرة… مؤشـرات حجـر فـي الأفـق
مخاوف من إغلاق شاطئ المهدية بسبب الاكتظاظ والتراخي والتجمعات تستنفر السلطات يضع القنيطريون أيديهم على قلوبهم هذه الأيام، جراء استمرار تفشي فيروس كورونا المتحور، والتراخي في احترام الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، من قبل السلطات المحلية للتصدي للوباء الفتاك. وسجلت العديد من التجاوزات في القنيطرة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اقترابأكمل القراءة »
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