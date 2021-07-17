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فاس… غياب التدابير الاحترازية
أسواقها وحدائقها وفضاءاتها الخضراء وشوارعها تختنق بزوارها في غياب التدابير الاحترازية ليست جهة فاس بمنأى عن العودة للحجر الصحي المخيم شبحه فوق سمائها الملبدة بغيومه، كما جميع الجهات، بعد عودة عدد الإصابات بفيروس كورونا، للارتفاع بشكل مخيف ينذر بالرجوع لنقطة الصفر، بعدما حلم سكانها بالانعتاق والعودة لعيش حياتهم بشكل طبيعيأكمل القراءة »
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