ملف الصباح
رواج مشوب بالخوف بمراكش
تشهد السياحة الداخلية رواجا كبيرا بمراكش، تزامنا مع عيد الأضحى، والذي يصادف هذه السنة، فترة العطلة الصيفية، إذ يتوفع أن تعرف الفنادق المصنفة والمحطة الطرقية ومحطة القطار، وكذا المناطق السياحية المجاورة لعاصمة النخيل، حركية وإقبالا كبيرين، ما ينذر برفع معدل الإصابات بفيروس كورونا بالمدينة ونواحيها. وتعرف فنادق مراكش، سيما المصنفةأكمل القراءة »
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