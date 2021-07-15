وطنية
قضاة المملكة يرفضون وصاية أمريكا
استغربوا انتقائية تقارير وتصريحات أجنبية تمس باستقلالية العدالة وتهدد الأمن القضائي للمغرب أدانت الودادية الحسنية للقضاة، ما ورد في تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، معتبرة إياه أنه «لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطول شعور وشرفأكمل القراءة »
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