الرياضة
باها بطاقم فتحي جمال
التحق نبيل باها، الدولي المغربي السابق، بالإدارة التقنية الوطنية، بعد توجيه الدعوة إليه من قبل فتحي جمال، المشرف على المنتخبات الصغرى، لمساعدته في التنقيب وتكوين فئات أقل من 17 سنة وأقل من 20. وعلمت “الصباح”، أن فتحي جمال قرر الاستعانة بنبيل باها، الذي خاض تجربة قصيرة رفقة وليد الركراكي، أثناءأكمل القراءة »
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