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11 دركيا أمام المحكمة العسكرية
عرضت المحكمة العسكرية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، 11 دركيا ينتمون إلى سرية الدرك البحري بطنجة، بجنح مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كشفتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، إثر الأبحاث التي أنجزتها في شأن تهريب كميات مهمة من المخدرات عبر الميناء العسكري للقصر الصغير، بواسطة استخدام آليات الدرك من زوارق مطاطيةأكمل القراءة »
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