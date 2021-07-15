حوادث
انتحار غامض لتاجر بأوناغة
تواصل عناصر القسم القضائي للدرك الملكي بسرية الصويرة التحقيق في ملابسات واقعة انتحار غامض لتاجر عقاقير بمركز أوناغة بالإقليم نفسه. وحسب المعطيات التي توصلت بها «الصباح» فإن الهالك وهو رجل في العقد الخامس من عمره، عثر عليه، نهاية الأسبوع الماضي، مشنوقا داخل محل تجارته خلال ساعات مبكرة من الصباح. وحضرتأكمل القراءة »
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