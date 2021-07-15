ملف الصباح
“عطيه التليفون إهنينا من صداعو”
لم تكن أم مروان الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، تعتقد أن رغبتها في تجنب صراخ وبكاء وشغب فلذة كبدها، ستجعلها مسؤولة عن مرضه، الذي حول حياته إلى جحيم لا يُطاق، بعد أن أصبح يعاني التوحد والعصبية الزائدة، التي يصير معها متوحشا يكسر كل ما بحوزته. بداية الحكاية تقول راضيةأكمل القراءة »
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