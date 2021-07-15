أســــــرة
5 أطعمة لإدرار الحليب
يعتبر الشوفان من أكثر الأطعمة الموصى بها لزيادة حليب الأم، فهو يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وعلى كمية عالية من الألياف الغذائية التي تساعدك على الشبع لفترة طويلة. كما أن المكسرات النيئة غير المملحة من الأطعمة المحفزة للحليب، بالإضافة إلى أنها تحتوي على البروتينات والزيوت الصحية غير المشبعة والأوميجا 3أكمل القراءة »
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