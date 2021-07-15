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الرياضة

روح مارادونا في “كوبا أمريكا”

منذ دقيقتين
أهدى ليونيل ميسي، فوز منتخب بلاده الأرجنتيني بنهائي كوبا أمريكا، لعائلته وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييغو مارادونا. وكتب ميسي عبر حسابه على إنستغرام ” كانت بطولة رائعة، ونعلم أنه مازال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور”. وتابع ” لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكونأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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