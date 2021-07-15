الرياضة
روح مارادونا في “كوبا أمريكا”
أهدى ليونيل ميسي، فوز منتخب بلاده الأرجنتيني بنهائي كوبا أمريكا، لعائلته وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييغو مارادونا. وكتب ميسي عبر حسابه على إنستغرام ” كانت بطولة رائعة، ونعلم أنه مازال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور”. وتابع ” لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكونأكمل القراءة »
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