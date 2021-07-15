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أميـن… طفـل فـي متاهـات الألعـاب
استسلم أمين لتطبيقات الألعاب القتالية في الهاتف المحمول، ففي ظل جائحة كورونا أدمن اللعب بها، غير عابئ بنصائح والديه بأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدة أمراض، ناهيك عن تسببها في اضطرابات نفسية. ويتحدث والد أمين عن تفاصيل إدمان ابنه، البالغ 12 سنة، ويقول إنه اكتشف بأن لعبة “فريأكمل القراءة »
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