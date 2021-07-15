مقالات الرأي
السكاش: “دعاة مواقع التواصل… فتن”
> بماذا يمكن تفسير انتشار خطاب التكفير والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ > إن ظاهرة التكفير قديمة جدا وليست وليدة اليوم وظهرت بظهور ما يعرف بفرق تكفير المسلمين، وتأتي في مقدمتها الخوارج. ويعد التكفير امتدادا لهذه الجماعات أو الفرق، التي ظهرت في عهد الصحابة وصارت تكفر كل من خرج علىأكمل القراءة »
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