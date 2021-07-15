الرياضة
الصحة ترفع الحجر عن الرجاء
السلطات رخصت للاعبين بالمغادرة مع إجراء فحوصات عبر فترات رفعت وزارة الصحة الحجر عن بعثة الرجاء، التي عادت من بنين الأحد الماضي. وعلمت “الصباح”، أن الوزارة رخصت لبعثة الرجاء بمغادرة الفندق، حيث يقضي الفريق فترة الحجر، مباشرة بعد نهاية مواجهة المغرب التطواني، مساء أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة 27 من البطولة.أكمل القراءة »
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