أسواق
عروض الفنادق… الوهم
تقدم الفنادق بمختلف المدن المغربية عروضا متنوعة خلال الصيف الجاري بهدف استقطاب الزبائن، في محاولة لتجاوز الفترة الصعبة وأزمة القطاع السياحي، التي عرفتها خلال تفشي وباء كورونا. وتتباين الآراء بشأن العروض والتخفيضات التي تقدمها الفنادق، إذ ترى فئة أنها تعتبر مغرية وترمي إلى استقطاب عدد أكبر من الزبائن خلال الصيفأكمل القراءة »
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