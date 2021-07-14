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أســــــرة

الأساور العريضة المتشابكة موضة الصيف

منذ 5 دقائق
تعتبر الأساور، من الاكسسوارات التي تعتمد عليها الكثير من النساء، للحصول على إطلالة متكاملة. ومن بين الأساور التي وجدت مكانا لها في موضة الصيف الحالي، الأساور العريضة والمتشابكة، إلا أن خبراء الموضة، يحذرون من الوقوع في بعض الأخطاء عند تنسيقها مع إكسسوارات أخرى، مع الحرص على اختيار المناسبة لحجم المعصم.أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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