وطنية
التامك يرد على الخارجية الأمريكية
رد محمد صالح التامك، مواطن مغربي ودبلوماسي سابق، على تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول العدالة المغربية وحرية الصحافة، بعد صدور الحكم القاضي بحبس سجين الحق العام سليمان الريسوني بالسجن 5 سنوات، جاء فيه: لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرينأكمل القراءة »
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