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أسواق

“صولد” الصيف… فرصة للرواج

منذ 4 دقائق
تخفيضات وتنشيط لإنعاش الحركة التجارية واغتنام وفود مغاربة العالم أحيا الإقبال الكبير لمغاربة العالم على عملية «مرحبا 2021» الأمل بالنسبة إلى عدد من القطاعات، بفعل الرواج التجاري الذي تساهم فيه الجالية المغربية بالخارج، إذ أن متوسط إنفاقها يتجاوز 15 ألف درهم، ما يمثل فرصة بالنسبة إلى التجار. وتعبأ التجار منأكمل القراءة »


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