أســــــرة
تحديات التحكم في الانفعالات
قال المهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” إن الانفعال تجاه مواقف معينة تثير الغضب يعتبر أمرا طبيعيا بهدف التعبير عن دواخلنا. وأوضح علوي أمراني أن طريقة الانفعال تختلف من شخص إلى آخر حين يتعلق الأمر بالتعبير عن أمر ما يثير الاستياء، مشيرا إلى أنأكمل القراءة »
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