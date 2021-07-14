الرياضة
معسكر المحلي بالمعمورة
محاولات لإقناع عموتة بتدريب الأولمبيين تتجه جامعة كرة القدم نحو إقامة معسكر للمنتخب المحلي، استعدادا للكأس العربية، التي تنظم بقطر نهاية السنة الجارية، بمركز محمد السادس، بدل إحدى الدول العربية كما كان مقررا في السابق. وذكر مصدر مطلع أن الجامعة تفضل استقرار المنتخب بالمغرب، قبل التوجه صوب قطر، كما حصلأكمل القراءة »
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