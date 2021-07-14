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حوادث

تبادل العنف يطيح بجانحين

منذ دقيقتين
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أخيرا، لتحديد ظروف وملابسات تورط ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، في قضية تتعلق بتبادل العنف وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة. وحسب مصدر أمني، توصلت عناصر الشرطة بإشعار حول تبادل أفرادأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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