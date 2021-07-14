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محيي الدين يوقع “المغرب وحداثته”
وقع الكاتب عبد الصمد محيى الدين أخيرا، بالبيضاء كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية تحت عنوان ” المغرب وحداثته : إكراهات، أوجه الخلل والمزايا” ويركز المؤلف في هذا الكتاب ، على قضية الهوية والحداثة ، منطلقا من التحديات التي تواجه الفكر المغربي في الوقت الراهن . المؤلف، كما قدمه صاحبه ،أكمل القراءة »
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