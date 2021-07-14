حوادث
الحبس لمتهم في قضية إجهاض
هيأة المحكمة بالجديدة أدانته بأربعة أشهر نافذة بعد تكييف المتابعة من جناية الاغتصاب إلى جنحة فساد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم عازب وحكمت عليه بسنتين حبسا، في حدود 4 أشهر نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، قبلأكمل القراءة »
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