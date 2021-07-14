اذاعة وتلفزيون
الترخيص لـ “أهل الكهف”
نجوم الفيلم المصري الجديد سيحطون الرحال بالمملكة لتصوير بعض المشاهد سيحط نجوم فيلم سينمائي مصري جديد، الرحال بالمغرب، خلال الأيام المقبلة، لتصوير مجموعة من المشاهد، بعدما حصل فريق العمل على ترخيص من المركز السينمائي المغربي. وأكد وليد منصور، منتج العمل والذي يحمل عنوان “أهل الكهف”، أن فريق العمل انتهى منأكمل القراءة »
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