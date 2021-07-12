“تي في 5” : المغرب رائد مستقبلي في إنتاج اللقاحات بإفريقيا

أكدت القناة التلفزيونية “تي. في. 5 موند” ضمن روبورتاج لها، أن المغرب سيصبح “رائدا مستقبليا في إنتاج اللقاحات بإفريقيا”، لاسيما الأمصال المضادة لـ “كوفيد-19”.

وأوضحت “تي. في. 5 موند” أن “المغرب أضحى قطبا رئيسيا للقاح الصيني في إفريقيا”، متناقلة أصداء التوقيع على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمشروع لتصنيع لقاحات مضادة للكوفيد ولقاحات أخرى، بين العديد من الهيئات العمومية والخاصة، المغربية، الصينية والسويدية.

وأشارت القناة إلى أنه “من هنا (القطب الصناعي لسوتيما) ستخرج في غضون بضعة أسابيع اللقاحات الأولى المضادة للكوفيد-19 المصنعة في المغرب”، مضيفة أن الأمر يتعلق بإنتاج محلي سيكون ممكنا بفضل اتفاقية موقعة بين هذا المختبر الصيدلاني المغربي والعملاق الصيني سينوفارم.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن “المملكة لن تصبح فقط قطبا رئيسيا للقاح الصيني في إفريقيا، بل تهدف أيضا إلى الحصول على مكان لها في سوق اللقاحات العالمية”، مضيفة أن تسريع العملية، دفع المغرب إلى التوقيع أيضا مع شركة “ريسيفارم”، الرائد السويدي في صناعة اللقاحات وخامس أكبر مورد للأدوية في العالم.

وأوضحت “تي. في. 5 موند” أن المجموعة السويدية ستعمل في المغرب كمساعد على بناء مصنع تعبئة جديد، وتدريب المغاربة، وضمان نقل التكنولوجيات، مضيفة أنه خلال الجائحة، تتيح المجموعة للمغرب أيضا الولوج إلى مصانعها في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الهند وفرنسا، حيث تقوم “ريسيفارم” بتصنيع لقاح “موديرنا” لفائدة الأمريكيين.

وخلصت القناة التلفزيونية إلى أنه على ضوء المرحلة الأخيرة، أي الإنتاج طويل الأمد للقاحات أخرى ضد الأمراض المعدية، حدد المغرب لنفسه هدفا طموحا يتمثل في أن يصبح بحلول العام 2024 القطب الإفريقي لتصنيع وتوزيع اللقاحات.