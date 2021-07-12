أخبار وطنية ورياضية مثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح

“الجزائر تدق طبول الحرب”…””طنجاوي” وزيرا للخارجية الإسبانية”…”مافيا الآبار تفضح سلطات البيضاء”…”صقور “بيجيدي” يفرون من المحاسبة”…”تفكيك شبكة لدعارة الشقق بالناظور”…”حوالة تجر أمنيين للتحقيق”…”البيع والشراء” في صفقات أزبال”…”لائحــة الأولمبيــاد…الحضور المحتشم”…”ظهور نتائج خبرة تسميم السويسرية”…ملف “دعارة القاصرات… الاستغلال البشع”…”الكرة تعود منتصف شتنبر”…وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.