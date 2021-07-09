خاص
الجامعة الدولية للرباط… تنوع التخصصات
يقف الكثير من الحاصلين على شهادة البكالوريا، أمام الخيارات المتوفرة أمامهم لإتمام دراساتهم الجامعية، وذلك لضمان مستقبل جيد يخول لهم ولوج عالم الشغل. فمن الخيارات المتوفرة، الجامعة الدولية للرباط، والتي أضحت نموذجا للتدريس المبتكر، سيما أنها توفر تكوينات في أقطاب متعددة، ويتعلق الأمر بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا إلكترونيات، وعلم الحاسوبأكمل القراءة »
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