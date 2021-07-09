الأولى
النصب على قاضية ببذلة رسمية
ناقشت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، ملفا طريفا يتعلق بالنصب على قاضية من قبل شاب، من مواليد 1990، يتحدر من “كاريان الرحامنة” بسيدي مومن بالبيضاء، بعدما ربط علاقة مع المسؤولة القضائية، وتقدم لخطبتها، منتحلا صفة قاض بالمحكمة التجارية بالرباط. وحجزت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيراتأكمل القراءة »
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