الأولى
مداهمة شقة للتدليك الجنسي
إعلانات إباحية فضحتها وإيقاف “الباطرونة” وفتيات وحجز عوازل طبية أسفرت مداهمة شقة مشبوهة بحي بوسيجور، التابع لمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، عن كشف أنشطة ممنوعة تمارس داخل الفضاء، تستخدم فيها حسناوات لتلبية رغبات أنواع من الزبناء، كما أزاحت الستار عن حقيقة الإعلانات المبثوثة على مواقع الأنترنيت، حولأكمل القراءة »
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