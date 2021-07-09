خاص
مدرسة التجارة بالبيضاء… مشتل الرواد
التكوين يستغرق خمس سنوات قبل منح دبلوم يؤهل الطلبة لولوج عالم المقاولة تعتبر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء المحدثة في 2015، إحدى المؤسسات الرائدة في تكوين النخب والكفاءات الموجهة لتلبية حاجيات سوق الشغل وعالم المقاولة. ونجحت المدرسة على مدى السنوات الماضية في تكوين أفواج من الطلبة، ولجوا عالم الشغل بامتياز،أكمل القراءة »
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