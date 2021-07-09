خاص
الجامعة الخاصة بمراكش… شعب متنوعة
تعد مرحلة ما بعد الحصول على شهادة الباكلوريا، مرحلة مفصلية في حياة كل طالب، ما يستوجب الحرص على اختيار المجال المناسب خلال الدراسات الجامعية، وإنهائها بزاد معرفي يساعد على ولوج سلس لميدان الشغل. وتحظى الجامعة الخاصة بمراكش، في نهاية كل موسم دراسي، باهتمام الحاصلين على شهادة الباكلوريا، إذ تعد منأكمل القراءة »
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