حوادث
تفاصيل الإطاحة بأخطر “بزناس” بالجديدة
“ديستي” نجحت في تحديد مكان أشهر مروج كوكايين ملقب بـ “ولد الموظف” إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أحال وكيل الملك بابتدائية الجديدة ، أخيرا،أكبر مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف ألوانها وأنواعها بإقليم الجديدة، الملقب ب «ولد الموظف»، على قاضي التحقيق، بعد إيقافه رفقة خليلته وسائقه على مقربة من محطة الأداء بالطريقأكمل القراءة »
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