الرياضة
لقجع يصادق على برنامج الأولمبي
المنتخب يشرع في التحضير لدوري شمال إفريقيا والبحث جار عن مباريات دولية علمت «الصباح» أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، صادق على برنامج المنتخب الأولمبي. وكشفت مصادر مطلعة، أن المنتخب الأولمبي سيخوض دوري شمال إفريقيا، الذي ستحتضنه ليبيا في غشت المقبل، بمشاركة المغرب وتونسأكمل القراءة »
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