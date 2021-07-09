مجتمع
إسطبلات دواجن حولت دواوير إلى مطارح
كلاب خطيرة تبحث عن جيف وفضلات دجاج قطعت الطريق على سكان بسطات لجأ سكان دواوير في منطقة أولاد بوزيري التابعة لتراب إقليم سطات إلى الداخلية لوضع حد لمعاناتهم مع فوضى إسطبلات الدواجن، التي قطعت طريق عليهم بمطارح فضلات وجيف الدجاج النافق التي جمعت حولها كلابا شبه متوحشة تهدد حياة الأطفالأكمل القراءة »
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